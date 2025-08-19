Prefeito Tande Vieira recebe senador Flávio Bolsonaro em Resende e anuncia expansão do Centro-Dia do Idoso

Resende recebeu nesta segunda-feira, dia 18, a visita do senador Flávio Bolsonaro, acompanhado do ex-prefeito Diogo Balieiro, do vice-prefeito Davi do Esporte e dos vereadores da cidade. Ao lado do prefeito Tande Vieira, a comitiva percorreu importantes equipamentos de saúde e assistência social, incluindo a Santa Casa, o Centro de Imagem, o Hospital de Olhos e o Centro-Dia do Idoso.

Inaugurado no ano passado, o Centro-Dia do Idoso tem se consolidado como uma iniciativa transformadora para a terceira idade e suas famílias, oferecendo acolhimento, atividades e acompanhamento especializado. Durante a visita, o prefeito Tande Vieira anunciou a expansão do programa para outras regiões do município, começando pelo bairro Alegria.

“Esse projeto é fundamental para garantir qualidade de vida aos nossos idosos, ajudando as famílias a seguirem suas rotinas com mais tranquilidade e mantendo quem a gente ama perto do lar, feliz e bem cuidado. Agradeço ao senador pela atenção com as demandas do nosso município. Parabéns ao Diogo e aos vereadores Sandro Ritton e Zé Antônio pela indicação e pelo apoio a essa iniciativa tão necessária”, destacou o prefeito Tande Vieira.

A visita foi também uma oportunidade de apresentar de perto os avanços da saúde e da assistência social em Resende, reforçando parcerias e demonstrando o compromisso da gestão municipal com o bem-estar da população.