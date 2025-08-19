Comando de Policiamento Rodoviário apreende veículo clonado durante fiscalização na RJ-145, em Piraí

Uma operação de rotina realizada na noite da segunda-feira (dia 18) pelo Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv) de Piraí resultou na apreensão de um veículo clonado, na RJ-145. Segundo os agentes, durante a abordagem foram encontrados indícios de adulteração no automóvel.

A verificação minuciosa apontou que o chassi apresentava sinais de ter sido rebatido. Além disso, ao analisar a central eletrônica do carro, os policiais identificaram um número de chassi diferente do que estava registrado, confirmando a suspeita de clonagem.

Diante da irregularidade, o veículo foi apreendido e encaminhado para a Delegacia de Polícia, onde ficará à disposição da perícia técnica para investigações complementares.

O CPRv reforça que mantém fiscalizações constantes nas rodovias estaduais, com o objetivo de garantir segurança viária, coibir ilícitos e proteger a vida dos motoristas e passageiros.

Foto: Divulgação