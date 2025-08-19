Voltaço é superado pelo CRB no Raulino de Oliveira

O Volta Redonda enfrentou o CRB na noite desta segunda-feira (dia 18), no Estádio Raulino de Oliveira, em partida válida pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e foi superado por 1 a 0.

Durante a partida, a equipe construiu jogadas, finalizou, mas não conseguiu converter em gol as oportunidades que criou.

O gol da vitória do time alagoano foi marcado pelo meia Danielzinho, aos 16 minutos do primeiro tempo, em cobrança de falta.

Público e Renda

Público Presente: 1.636

Público Pagante: 1.150

Renda: R$ 29.345,00

Próximo jogo

No domingo (dia 24), o Voltaço enfrentará a Ferroviária, às 18h30, no Estádio Fonte Luminosa, em Araraquara-SP.

Foto: Divulgação