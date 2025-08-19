Homem é preso ao tentar entrar armado no Fórum de Pinheiral; Ele alegou estar sofrendo ameaças

Um homem de 42 anos foi preso em flagrante na segunda-feira (dia 18) ao tentar entrar com uma arma de fogo no Fórum de Pinheiral. A ação mobilizou seguranças do local e a Polícia Militar, que conduziu o suspeito para a delegacia da cidade.

De acordo com informações da PM, o homem portava a arma desmontada dentro de uma mochila, além de uma munição calibre .32 milímetros intacta. Durante a abordagem, ele não ofereceu resistência e alegou que carregava o armamento por estar sofrendo ameaças. O suspeito também afirmou que foi ao fórum para verificar se respondia a algum processo criminal na comarca de Pinheiral.

Na delegacia, ele foi autuado por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, crime considerado grave pela legislação brasileira. O caso seguirá sob investigação para apurar a origem da arma e a veracidade da versão apresentada.

