PRF recupera veículo “clone” avaliado em R$ 97 mil após ultrapassagens indevidas na Dutra, em Barra Mansa

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou, na tarde desta terça-feira (dia 19), um veículo Nissan Kicks azul, identificado como “clone”, na altura do km 289 da Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa.

De acordo com a PRF, a equipe Delta da 7ª Delegacia recebeu informações de que o veículo estava transitando de forma irregular, realizando ultrapassagens indevidas no sentido Rio de Janeiro. Durante a ronda, o carro foi localizado e abordado.

O veículo era ocupado por um casal: o condutor, de 27 anos, e a passageira, de 23. Em depoimento, o motorista afirmou inicialmente que havia pegado o carro emprestado de um amigo em Valença e depois disse que estaria comprando o veículo, tendo dado uma entrada de R$ 60 mil, sem apresentar comprovante.

Durante a inspeção veicular, a PRF constatou que os itens de identificação estavam adulterados. O veículo original (abordado pela PRF), de mesmo modelo, cor e placa, havia sido furtado no Rio de Janeiro em 23 de fevereiro de 2024. O carro recuperado, segundo a tabela FIPE, está avaliado em R$ 97.332,00.

Diante das evidências, o condutor foi preso e a ocorrência encaminhada à 90ª DP (Barra Mansa) para os procedimentos legais.

Foto: Divulgação/PRF