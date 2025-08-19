Moto com registro de roubo em Queimados é localizada circulando no bairro Ponte Alta; Suspeito de receptação é detido

A Polícia Civil de Volta Redonda deteve, na manhã desta terça-feira (dia 19), um homem suspeito de receptação de veículo roubado, crime previsto no artigo 180 do Código Penal. Segundo informações da 93ª DP, uma motocicleta Honda, registrada como roubada na região de Queimados, foi identificada circulando no bairro Ponte Alta por volta das 9h. A localização foi possível graças ao sistema de câmeras da Prefeitura de Volta Redonda.

Diligências foram realizadas para localizar o veículo, e a Guarda Municipal, em apoio às ações, conseguiu localizar a motocicleta. O suspeito se apresentou como proprietário da moto.

O rapaz e a motocicleta foram encaminhados à 93ª DP, onde foram realizados os procedimentos legais. Após os atos de polícia judiciária, o suspeito será encaminhado ao sistema prisional e permanecerá à disposição da Justiça.

Foto: Divulgação