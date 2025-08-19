VR: Patrulha de Proteção Comercial prende homem que tentava furtar clínica odontológica na Gustavo Lira

A Patrulha de Proteção Comercial, serviço da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), prendeu, na madrugada desta terça-feira (dia 19), um homem por furto a uma clínica odontológica na Rua Gustavo Lira, no Centro de Volta Redonda. A prisão aconteceu após uma empresa de vigilância particular emitir um alerta às forças de segurança sobre a invasão, em um grupo de WhatsApp criado pela Semop. O suspeito foi detido seis minutos após o disparo do alarme.

Os agentes da Patrulha de Proteção Comercial foram alertados pela empresa de monitoramento às 3h02, quando o homem foi visto por câmeras de monitoramento interno entrando na clínica. Após serem avisados, policiais chegaram ao local às 3h08, constatando movimentação e ruídos no interior do imóvel. O suspeito teria entrado pelo telhado, rompendo o forro de gesso para acessar o interior.

Ao perceber a chegada dos agentes, o homem tentou fugir pulando em quintais vizinhos, mas acabou sendo alcançado e contido após cerco das forças de segurança.

No interior da clínica foram encontrados diversos objetos já separados para serem furtados, como notebooks, celulares, uma jarra elétrica e um projetor de imagens, além de ferramentas de arrombamento, incluindo marreta, chave Philips e alicate.

O detido possui 42 anotações criminais e contra ele havia também um mandado de prisão em aberto. Ele foi conduzido à delegacia da Polícia Civil (93ª DP), onde foi preso em flagrante por furto qualificado e permaneceu detido à disposição da Justiça.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, destacou a rápida ação dos agentes e a relevância do serviço especializado para a segurança da cidade.

“A Patrulha de Proteção Comercial foi criada justamente para reforçar a segurança do setor comercial de Volta Redonda, atuando de forma preventiva e respondendo com rapidez em casos de tentativa de furto e arrombamento. Desde sua implantação, o serviço já acumula resultados expressivos, com prisões em flagrante e a redução de ocorrências desse tipo. Essa ação da madrugada demonstra, mais uma vez, a eficiência da nossa estratégia e o compromisso das forças de segurança com a proteção da população e dos comerciantes”, afirmou Coronel Henrique.

Como acionar a Patrulha de Proteção Comercial

A Patrulha de Proteção Comercial pode ser acionada de forma rápida pelo WhatsApp (24) 99290-7940. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 19h às 7h; e aos sábados, domingos e feriados, durante 24h.

Em caso de tentativa de arrombamento ou situação suspeita, acione a patrulha imediatamente. Vale lembrar que a Patrulha não substitui o 190 (Polícia Militar), nem o 153 (Guarda Municipal).

Foto: Divulgação/Semop.