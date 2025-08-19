Polícia Civil de BM localiza e prende homem condenado a mais de 10 anos por tráfico de drogas em Itatiaia

Agentes da 90ª Delegacia de Polícia de Barra Mansa prenderam, na manhã desta terça-feira (dia 19), um homem condenado a 10 anos e 8 meses de prisão pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06.

A ação foi coordenada pelo delegado titular da unidade, Marcus Montez, após um trabalho de inteligência que resultou na localização do foragido. O condenado, de 30 anos, tinha contra si um mandado de prisão definitiva expedido em 25 de fevereiro deste ano pela 1ª Vara Criminal de Barra Mansa, após o trânsito em julgado da sentença.

Ele foi encontrado na Rua Santo Agostinho, no bairro Vila Maia, em Itatiaia. Após a prisão, o homem será encaminhado ao sistema penitenciário para o cumprimento da pena.

De acordo com a Polícia Civil, a operação reforça o compromisso em retirar de circulação pessoas condenadas pela Justiça, garantindo mais segurança à população e fortalecendo a sensação de ordem no município.

A corporação lembra que denúncias podem ser feitas pelo WhatsApp (24) 99280-2952. O sigilo é garantido.