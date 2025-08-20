Polícia Civil prende dupla com envolvimento no tráfico de drogas em Angra dos Reis

Policiais civis da 166ª DP (Angra dos Reis) prenderam em flagrante, na terça-feira (dia 19), um homem pelo crime de tráfico de drogas. Durante a ação, no bairro Campo Belo, em Angra dos Reis, um adolescente foi apreendido.

Durante diligências para combater o crime na localidade e localizar foragidos da Justiça, os agentes encontraram o homem. Com o autor, foram apreendidos dois tabletes de maconha, um pino de cocaína, duas pedras de crack, além de R$ 100. Durante diligências pela região também foram localizados pedras de crack, porções de maconha e cocaína.

Em relação ao adolescente, os agentes cumpriram um mandado de busca e apreensão.