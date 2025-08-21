PF deflagra operação em oito cidades do estado do Rio para combater fraudes bancárias e a programas sociais

A Polícia Federal, com apoio da Caixa Econômica Federal (CEF), deflagrou na manhã desta quinta-feira (dia 21) a 2ª Fase da Operação Oasis 14, com o objetivo de desarticular organização criminosa especializada em fraudes contra o sistema financeiro nacional e a programas sociais.

Na ação de hoje, cerca de 140 policiais federais cumprem 26 mandados de prisão e 28 mandados de busca e apreensão em endereços localizados em oito cidades do estado do Rio de Janeiro e em São Paulo, na capital. Os mandados estão sendo cumpridos em Niterói (10), São Gonçalo (8), Rio de Janeiro (4), Nova Friburgo (2), São Paulo (1), São Pedro da Aldeia (1), Saquarema (1) e Itaboraí (1), totalizando 28.

A investigação que teve início em maio de 2024 revelou um esquema sofisticado envolvendo mais de 330 empresas de fachada sob a gestão da ORCRIM, seis funcionários públicos da CEF e quatro funcionários de instituições bancárias privadas diretamente envolvidos, uso de documentos falsos e indivíduos de baixa renda utilizados como “laranjas”, além do uso de “fantasmas” como sócios de empresas.

O esquema criminoso incluía simulação de movimentações financeiras, uso de imóveis reais como fachada para empresas fictícias, além da abertura de contas e concessão de empréstimos com auxílio dos bancários integrantes da ORCRIM.

A atuação conjunta com a CAIXA permitiu o cruzamento de dados e a identificação de cerca de 200 operações de crédito fraudulentas, que totalizaram pelo menos R$ 33 milhões de prejuízo documentado, somente em detrimento da Caixa Econômica Federal. Estima-se um prejuízo total de R$ 110 milhões ao sistema financeiro nacional.

Alem do crime de organização criminosa, os investigados responderão por estelionato qualificado, crime contra o sistema financeiro nacional, corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

A investigação contou com o apoio da Corregedoria e da Centralizadora Nacional de Segurança e Prevenção à Fraude da Caixa Econômica Federal.

Foto: Divulgação