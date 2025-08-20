Procurado por associação ao tráfico é preso na Amaral Peixoto após ser identificado por câmeras de reconhecimento facial

Com apoio da tecnologia da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), policiais militares da Operação Segurança Presente prenderam, nesta quarta-feira (dia 20), um homem de 27 anos procurado por associação ao tráfico de drogas, em Volta Redonda. Ele foi localizado enquanto caminhava pela Avenida Amaral Peixoto, no Centro.

Após ser reconhecido pelo sistema de reconhecimento facial operado pelo Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública), um alerta foi emitido. De imediato, policiais que faziam patrulhamento nas proximidades realizaram a abordagem. O homem não resistiu e foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil (93ª DP), onde o mandado de prisão em aberto foi confirmado. Ele permaneceu preso.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, destacou que a prisão demonstra a eficácia da tecnologia aliada ao trabalho integrado das forças de segurança em Volta Redonda.

“Temos obtido resultados contundentes com o uso do sistema de reconhecimento facial em Volta Redonda, com prisões de foragidos por associação ao tráfico, tráfico de drogas e até homicídio. E o melhor: sem qualquer efeito colateral. Não é mais o futuro, mas sim o presente da Segurança Pública em Volta Redonda. Hoje a cidade é mais segura graças ao emprego da inteligência e tecnologia”, afirmou o secretário.

Pioneirismo na segurança pública

Volta Redonda é a primeira cidade no estado, depois da capital, a contar com a tecnologia de reconhecimento facial. O sistema funciona no município desde meados de novembro do ano passado. Através do Ciosp, as imagens captadas por câmeras de monitoramento da prefeitura são cruzadas com um banco de dados da Polícia Civil, que contém informações sobre pessoas procuradas pela Justiça. A partir desse cruzamento de dados, o policial em patrulhamento é alertado e faz a abordagem, conduzindo o suspeito para a delegacia de polícia.

A execução do sistema de reconhecimento facial ocorre graças a uma parceria da prefeitura com o Governo do Estado, através de uma cooperação entre a Secretaria Municipal de Ordem Pública e o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) da Polícia Militar.

Foto: Divulgação/Semop.