Drogas com destino a Volta Redonda e Resende são apreendidas pela Receita Federal em transportadora no Rio

A Receita Federal apreendeu nesta quinta-feira (dia 21) oito encomendas contendo drogas diversas em uma transportadora na zona norte do Rio de Janeiro. A ação é resultado de gerenciamento de risco e da fiscalização e inspeção realizadas pela equipe de cães de faro.

As encomendas continham 2 kg de maconha, 1,5 kg de ecstasy (cerca de 2.500 comprimidos), 50 g de MDMA, 266 g de haxixe e 2,7 kg de cocaína dentro de pinos. Parte da droga foi encontrada dentro de duas panelas de pressão e de um espremedor de fruta. O valor estimado da apreensão é de R$ 255 mil.

Os entorpecentes seriam enviados do Rio de Janeiro com destino a Brasília, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Serra/ES e Mato Grosso. Parte do material também iria de Uberlândia/MG com destino a Volta Redonda/RJ e Resende/RJ.

O material será entregue à Polícia Civil para investigação da autoria dos delitos. Os investigados estão sujeitos a penas de reclusão de 5 a 15 anos.

A operação foi realizada pela Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal na 7ª Região Fiscal (RJ/ES) e contou com o apoio dos cães de faro Elektra e Abby.

A atuação da Receita Federal na fiscalização do comércio exterior e na repressão ao tráfico de drogas garante a defesa dos interesses nacionais e protege a sociedade, especialmente no que se refere à saúde e à segurança públicas.

Foto: Divulgação