Fogo atinge vegetação na Rodovia dos Metalúrgicos, em Volta Redonda

Um incêndio em área de mata às margens da Rodovia dos Metalúrgicos, no bairro São Geraldo, está chamando a atenção de motoristas e pedestres na tarde desta quinta-feira (dia 21), em Volta Redonda. As chamas atingem o trecho em frente ao shopping Park Sul, avançando próximo a placas de publicidade instaladas no local.

A fumaça densa também incomodou passageiros que aguardavam nos pontos de ônibus da região, provocando desconforto e preocupação com a proximidade do fogo. Esses focos de incêndio são comuns nesta época do ano, principalmente devido ao tempo seco que facilita a propagação das chamas.

Equipes de emergência foram acionadas para controlar o fogo, que se espalha rapidamente pela vegetação seca. Até o momento, a situação permanece.