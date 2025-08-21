Polícia Civil prende dupla acusada de participar de estupro coletivo contra adolescente em Barra Mansa

A Polícia Civil de Barra Mansa prendeu nesta quinta-feira (dia 21) dois homens acusados de participarem de um estupro coletivo contra uma adolescente de 17 anos no bairro Paraíso. O crime ocorreu no dia 3 de maio deste ano, por volta das 23h, quando a vítima foi obrigada a ingerir bebida alcoólica e submetida a violência sexual por um grupo composto pelos dois homens e três adolescentes, sob ameaça de arma de fogo.

Segundo a investigação conduzida pelo delegado titular, Dr. Marcus Montez, um dos presos tem 18 anos e foi detido no bairro Paraíso, em Barra Mansa, enquanto o outro, de 19 anos, foi localizado na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda. Contra eles havia mandados de prisão expedidos pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e Especial Adjunto Criminal da Comarca de Barra Mansa, emitidos nessa quarta-feira (dia 20).

A polícia informou que medidas cabíveis em relação aos menores envolvidos já foram encaminhadas à Justiça. Os dois homens serão transferidos para o sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça.

A Polícia Civil reforça o compromisso com a responsabilização de todos os envolvidos e com o apoio à vítima, garantindo a aplicação da lei e a proteção das vítimas de crimes sexuais.

Foto: Divulgação