BM: Vândalos quebram vidro de ponto de ônibus e prefeito anuncia instalação de mais câmeras na Via Sérgio Braga

Um ponto de ônibus na entrada da Saint-Gobain, em Barra Mansa, teve o vidro quebrado por vândalos, episódio que gerou revolta do prefeito Luiz Furlani. Em suas redes sociais, ele classificou o ato como desperdício de dinheiro público e afirmou que a Prefeitura não vai retroceder na fiscalização e proteção do patrimônio.

“Estamos trabalhando para manter Barra Mansa ordenada, organizada, limpa e linda. Aqui não é lugar para quem destrói o que é nosso”, declarou Furlani, acrescentando que novas câmeras serão instaladas na Via Sérgio Braga para reforçar a segurança na região.

Recentemente, o prefeito anunciou um projeto inédito que será enviado à Câmara Municipal, oferecendo recompensa de até R$ 1 mil para quem denunciar pichação, depredação ou descarte irregular de lixo, desde que o responsável seja multado.

Segundo Furlani, a medida visa envolver a população na preservação do patrimônio público e na conservação da cidade, garantindo mais cuidado com os espaços comuns e o meio ambiente.

“Filme, fotografe e denuncie. Conto com a ajuda da população para que esses absurdos não aconteçam mais em nossa cidade”, concluiu.

