Autoridades repercutem morte de policial militar em Barra Mansa; prefeitura decreta luto oficial de três dias

A morte do soldado da Polícia Militar Felipe dos Santos Amaral, de 32 anos, gerou forte comoção em Barra Mansa e na região Sul Fluminense. O policial, integrante do Grupamento de Ações Táticas (GAT) da 2ª Cia do 28º BPM, foi morto na noite desta quinta-feira (dia 21) em confronto com criminosos na Rua Enezír José Gonçalves, no bairro Vila Independência.

O prefeito de Barra Mansa, Luiz Furlani (PL), decretou luto oficial de três dias no município. Em mensagem publicada nas redes sociais, ele lamentou a perda precoce do militar. “Começamos a sexta-feira com uma notícia muito triste: o falecimento precoce do soldado Felipe Amaral. Manifesto meus mais sinceros sentimentos à família, aos amigos e aos irmãos de farda. Sua coragem e dedicação em defender a sociedade não serão esquecidas. Que Deus conforte o coração de todos neste momento de dor”, declarou Furlani.

A Secretaria de Estado de Polícia Militar também emitiu nota oficial, destacando que o soldado, com cinco anos de corporação, atuava no 28º BPM havia dois anos. A unidade divulgou comunicado de pesar em suas redes sociais.

O subsecretário de Articulação Institucional da Secretaria de Estado do Gabinete do Governador e ex-prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, também se manifestou. “Policial morto e ninguém fala em direitos humanos. O Brasil está perdendo a noção de valor, de respeito e gratidão. Minha homenagem ao PM Amaral, morto enfrentando bandidos, cruelmente executado. Mais um exemplo de que a sociedade está doente e com valores deturpados”, disse em vídeo publicado em suas redes.

O deputado estadual Jari Oliveira (PSB) ressaltou a escalada da violência na região e prestou solidariedade aos familiares e amigos do policial. “Não podemos aceitar como normal que um profissional da segurança pública saia de casa para cumprir sua missão de proteger a sociedade e não retorne. Já estivemos em diálogo com o comando da Polícia Militar e com o secretário estadual de Segurança Pública para buscar soluções. Nosso mandato segue à disposição da população e das forças de segurança”, afirmou.

O caso

De acordo com a Polícia Militar, os agentes foram recebidos a tiros ao chegarem ao endereço onde criminosos se escondiam. Os suspeitos invadiram uma casa e renderam uma moradora. Durante o cerco, pularam para outro imóvel, de onde passaram a atirar contra os policiais. Houve intensa troca de tiros.

O soldado Felipe Amaral foi atingido no rosto e em outras partes do corpo. Ele chegou a ser socorrido pelos colegas e levado à Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa, mas não resistiu aos ferimentos.

No confronto, um homem também foi baleado e morreu no local. Ele foi identificado como Oziel Guilherme da Silva, de 43 anos, conhecido como “Coroa”, apontado como liderança do tráfico em bairros da cidade. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda.

Uma equipe de perícia da Polícia Civil esteve na cena do crime para levantar informações que auxiliem as investigações.

Ao todo, quatro homens (25, 32, 33 e 48 anos) foram presos, dois adolescentes (15 e 17 anos) apreendidos e outros três suspeitos conseguiram fugir. Foram recolhidos uma granada, uma réplica de pistola, duas pistolas, dois revólveres, três carregadores, 90 munições e 12 celulares. O caso foi registrado como morte decorrente de intervenção de agente do Estado na 90ª DP (Barra Mansa), responsável pelas investigações.

Histórico do criminoso

Segundo a PM, Oziel Guilherme da Silva estava na condição de evadido do sistema penitenciário desde 17 de maio de 2025. Ele tinha diversas passagens criminais e, em novembro de 2017, já havia sido apontado como um dos envolvidos em homicídios em Barra Mansa e também em Bananal (SP).

Oziel tinha ligação com uma facção criminosa que controlava o tráfico de drogas nos bairros Vila Ursulino e Vila Maria, em Barra Mansa. Contra ele havia um mandado de prisão expedido pela Vara de Execuções Penais (VEP), por roubo (artigo 157 do Código Penal), com pedido de recaptura.

A região permaneceu sob forte policiamento durante toda a noite de quinta-feira. Ainda no mesmo dia, em outro caso, um homem foi baleado após uma discussão na Rua Pinto Ribeiro, no Centro de Barra Mansa. Ele foi atingido no abdômen e levado para a Santa Casa de Misericórdia. A Polícia Civil investiga as duas ocorrências.

“Estamos desde ontem dando apoio à família. Vamos buscar esses responsáveis por essa atrocidade”, afirmou o coronel Moisés Sardemberg, comandante do 28º Batalhão, na manhã desta sexta-feira (dia 22).

O sepultamento do corpo de Felipe dos Santos Amaral está marcado para às 17 horas desta sexta-feira (dia 22), no Portal da Saudade, em Volta Redonda.

Foto: Divulgação/Polícia Militar