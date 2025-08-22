PRF flagra caminhão com placas encobertas na Dutra, em Resende; motorista ainda tentou desfazer irregularidade

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou, na noite da quinta-feira (dia 21), um caminhão trafegando com as placas parcialmente encobertas na Rodovia Presidente Dutra, em Resende. O caso ocorreu por volta das 23h10, durante fiscalização de combate ao crime realizada pela equipe do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT) da 7ª Delegacia da PRF, nas proximidades do pedágio de Itatiaia.

De acordo com a corporação, o caminhão havia evadido do pedágio e circulava com o último dígito das placas dianteira e traseira cobertos por um pano, com a intenção de impedir a identificação do veículo. Os agentes iniciaram acompanhamento e conseguiram realizar a abordagem no km 314 da rodovia.

O motorista desceu rapidamente da cabine, retirou o pano da placa dianteira e o arremessou no mato, tentando descaracterizar a irregularidade. Ao tentar fazer o mesmo com a placa traseira, foi impedido pelos policiais. Durante buscas, os agentes localizaram uma meia preta utilizada para encobrir o número.

Questionado, o condutor confessou que agiu para evitar que o veículo fosse identificado pela Receita Estadual de São Paulo, já que transportava carga sem o devido manifesto fiscal. Ele também admitiu já ter sido autuado anteriormente pela mesma infração.

Diante da situação, o motorista foi detido com base no artigo 311 do Código Penal, que prevê pena de reclusão de três a seis anos e multa para adulteração ou supressão de sinais de identificação de veículos. A ocorrência foi encaminhada para a 89ª DP (Resende), onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.

Foto: Divulgação/PRF