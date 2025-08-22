Clube dos Funcionários anuncia LS Jack e Yahoo como atrações do OktoberPET 2025

O Clube dos Funcionários anunciou nesta quinta-feira (dia 21) a programação do OktoberPET 2025, a maior festa de tradições germânicas da região Sul Fluminense, que acontece nos dias 10, 11 e 12 de outubro, na Praça de Esportes Tabajaras (PET).

Entre as novidades deste ano, estão duas atrações nacionais: a banda LS Jack, que se apresenta na sexta-feira (dia 10), e Yahoo, no sábado (dia 11). A programação completa, com artistas e bandas da região, será divulgada em breve.

O OktoberPET mantém a tradição das festas germânicas, com comidas típicas, bebidas e atrações para toda a família, oferecendo momentos de entretenimento, música e confraternização para os participantes.

“O OktoberPET é um dos eventos mais aguardados da nossa cidade e temos o orgulho de trazer atrações nacionais para somar às nossas bandas locais. Temos também uma parceria com a Ambev, que reforça o compromisso de oferecer uma experiência de qualidade, com segurança e tradição, para todos os nossos sócios e visitantes”, destacou o presidente do Clube dos Funcionários, Alex Ribeiro.

Além da parceria com a Ambev, o evento contará com a participação de cervejarias locais, valorizando a produção regional e oferecendo uma variedade de opções para os visitantes.

Ingressos e passaportes

Sócios: R$ 20 na sexta e sábado; entrada gratuita no domingo.

Não sócios: R$ 60 na sexta e sábado; R$ 30 no domingo (1° lote promocional).

Passaporte para os três dias: R$ 120 (1° lote).

Vendas abertas

Os ingressos podem ser adquiridos na Secretaria do Clube e pelo site: https://www.guicheweb.com.br/oktoberpet-2025_45697. Mais informações pelo telefone: (24) 99275-6729.

Informações importantes

A venda de bebidas alcoólicas é proibida para menores de 18 anos, e a organização recomenda consumo responsável.

Foto: Divulgação