Barra Mansa promove mutirão de mamografia e ultrassonografia em parceria com o Governo do Estado

A Secretaria Municipal de Saúde de Barra Mansa, em parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, promove entre os dias 25 e 30 de agosto, um mutirão gratuito de exames de imagens. O objetivo é ampliar o acesso da população a diagnósticos por imagem de forma rápida e eficiente.

Durante a ação, duas carretas equipadas com aparelhos de última geração para realização de mamografias e ultrassonografias estarão estacionadas em frente à sede da Prefeitura de Barra Mansa. Os atendimentos serão realizados das 8h às 15h, com marcações sendo feitas tanto nas unidades de saúde como diretamente no local da realização dos exames.

A iniciativa é voltada para pacientes encaminhados pelas unidades de saúde do município, via SUS; para pessoas que estiverem, em mãos, com pedidos médicos, inclusive particulares; para colaboradores e servidores da Prefeitura Municipal de Barra Mansa (PMBM).

Serão ofertados os exames de ultrassonografia da tireoide, mamária, pélvica, transvaginal e mamografia. Os pacientes serão orientados sobre o preparo para os exames no momento da entrega da marcação. Para garantir o atendimento, é necessário apresentar os seguintes documentos: carteira de identidade (RG); cartão do SUS; comprovante de residência atualizado; e o pedido médico original.

Os resultados dos exames serão entregues no mesmo dia, exceto ultrassonografia da mama e a mamografia, cujos laudos serão disponibilizados por on-line, com acesso via QR Code, entre 10 e 15 dias úteis após a realização do exame.

SERVIÇO:

Mutirão de mamografia e ultrassonografia

Data: 25 a 30 de agosto

Horário: 8h às 15h

Local: Em frente à Prefeitura de Barra Mansa – Rua Oscar da Silva Marins, Centro

Foto: GovRJ