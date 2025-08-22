Salão do Turismo 2025: Secretaria de Estado de Turismo do RJ lança novas rotas turísticas

A Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ) e a Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro (TurisRio) participaram do primeiro dia do Salão do Turismo, em São Paulo, que acontece no Anhembi até o dia 23 de agosto. O Rio de Janeiro marcou sua presença no evento com um estande próprio, apresentando as belezas das 12 regiões turísticas do estado e experiências diversas incluindo atrativos e rotas turísticas.

Durante a quinta-feira, 21 de agosto, o estande do RJ reuniu expositores, autoridades e representantes do setor turístico do interior do estado para o lançamento de dois novos produtos turísticos: a rota turística Ipiabas-Conservatória e o Circuito do Cicloturismo do Sul do Rio de Janeiro.

Essas novas rotas prometem impulsionar o turismo nas regiões do Vale do Café e das Agulhas Negras, oferecendo aos visitantes mais opções de ecoturismo, gastronomia, produtos rurais e contato com a natureza. Os circuitos conectam diversos municípios, proporcionando uma experiência completa pelas belezas naturais e culturais do interior fluminense.

O secretário de Estado de Turismo do RJ, Gustavo Tutuca, destacou a importância da iniciativa: “Estamos fortalecendo o interior do estado, criando experiências que unem cultura, natureza e história. O objetivo é diversificar a oferta turística do Rio de Janeiro e mostrar que o estado vai muito além do seu litoral. Queremos que o visitante viva o melhor do nosso interior e volte sempre”, destaca o secretário Tutuca.

Novos produtos para o turismo fluminense

A rota Ipiabas-Conservatória conecta dois destinos tradicionais do Vale do Café, unindo a charmosa Ipiabas, distrito de Barra do Piraí, conhecido por sua história ligada às fazendas de café do século XIX, à famosa Conservatória, distrito de Valença reconhecido como a “Cidade da Seresta”. O percurso valoriza a cultura, a música e a arquitetura histórica, ao mesmo tempo em que oferece ao visitante experiências ligadas à hospitalidade rural, gastronomia típica e passeios por belas paisagens serranas. A rota foi pensada para destacar tanto o patrimônio cultural quanto o natural da região, proporcionando um mergulho na tradição do interior fluminense.

Já o Circuito do Cicloturismo do Sul do Rio de Janeiro é um produto voltado especialmente para quem busca aventura e contato direto com a natureza. O trajeto interliga municípios das regiões do Vale do Café e das Agulhas Negras, oferecendo caminhos que passam por áreas de preservação ambiental, rios, montanhas e fazendas históricas. O circuito foi planejado para atender ciclistas de diferentes perfis, desde iniciantes até os mais experientes, incentivando o turismo sustentável e saudável. Além de promover o esporte, o roteiro fortalece a economia local, integrando atrativos turísticos, pousadas, restaurantes e produtores rurais ao longo do percurso.