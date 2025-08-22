Firjan: Sul Fluminense deve receber R$ 13,1 bilhões em investimentos até 2027

Apesar de cenário desafiador diante de juros altos no Brasil e sinalização de maior protecionismo por parte do governo dos Estados Unidos, os investimentos públicos e privados no estado do Rio de Janeiro podem alcançar R$ 534 bilhões até 2027. Do total, R$ 336 bilhões são de projetos em andamento e R$ 198 bilhões potenciais. A região Sul Fluminense deve receber cerca de R$ 13,1 bilhões em investimentos até 2027.

Os valores são apontados pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), que elaborou o Panorama dos Investimentos, com recortes por setores e regiões fluminenses. O estudo mapeou projetos em andamento na região, com destaque para o setor de energia e a indústria de transformação.

“Estamos entregando um panorama completo dos recursos alocados em mais de mil investimentos. É mais uma contribuição que estamos dando para o planejamento e o desenvolvimento do nosso estado. Porém, temos que acompanhar a possibilidade de redução dos incentivos fiscais, conforme proposto pelo governo do estado, porque nesse caso ficaremos em desvantagem competitiva em relação aos outros estados e os investimentos e o desenvolvimento estarão ameaçados”, destaca o presidente da Firjan, Luiz Césio Caetano.

Destaques no Sul Fluminense

Na indústria de transformação, o Sul Fluminense concentra investimentos expressivos da iniciativa privada, um total de R$ 9,8 bilhões. Em Resende, a Volkswagen e a Nissan realizam ampliações e modernizações em suas unidades fabris, assim como a ArcelorMittal, em Barra Mansa. Em Porto Real, a Stellantis segue com novos aportes, enquanto em Volta Redonda a CSN investe na modernização da Usina Presidente Vargas, um dos maiores complexos siderúrgicos da América Latina.

Na área de energia, o principal aporte é o programa de extensão da vida útil da Usina Nuclear de Angra 1 (R$ 1,8 bilhões) em Angra dos Reis, fundamental para reforçar a segurança energética nacional.

De acordo com o estudo, que por enquanto considera a manutenção dos incentivos fiscais, o maior volume de investimentos (79,7%) em andamento é do setor de energia, com R$ 267,8 bilhões. O mercado de petróleo e gás natural, com a realização de investimentos de empresas como Petrobras, Shell e Equinor em exploração e produção, além da construção de unidades estacionárias de produção para campos em território fluminense, tem o maior volume de recursos.

Infraestrutura, indústria de transformação e desenvolvimento urbano têm R$ 57,6 bilhões de investimentos em andamento

Em infraestrutura, a Firjan aponta R$ 24,5 bilhões de investimentos em andamento, ressaltando as obras de melhorias nas concessões rodoviárias, como aquelas dos projetos Rio-SP – incluindo a Presidente Dutra (BR-116) e a Rio–Santos (BR-101) -, Rio–Valadares – contemplando a BR-116, a BR-465 (antiga Rio–São Paulo) e a BR-493 (Arco Metropolitano) – e Rio-Juiz de Fora – com a nova concessão da BR-040. A renovação da concessão ferroviária da Malha Sudeste, operada pela MRS Logística, os investimentos no novo terminal de minério de ferro no Porto de Itaguaí e nos terminais do Porto do Rio de Janeiro, além da construção do anel viário de Campo Grande são outros destaques.

Na indústria de transformação, são R$ 17,8 bilhões de investimentos em andamento, com destaque para o Programa de Desenvolvimento de Submarinos da Marinha do Brasil (Prosub), que compreende a construção de complexo industrial e a produção de quatro submarinos convencionais e um de propulsão nuclear, consistindo no maior projeto nacional da indústria de defesa.

Já em desenvolvimento urbano estão mapeados R$ 15,3 bilhões em investimentos em andamento e se sobressaem aqueles realizados pelas concessionárias na área de saneamento – resultado da concessão da Cedae, estruturada em quatro blocos regionais. As empresas vencedoras foram a Águas do Rio (Blocos 1 e 4), a Iguá Saneamento (Bloco 2) e a Águas do Brasil (Bloco 3), que passaram a operar os serviços com compromissos robustos de investimento em infraestrutura e metas de desempenho.

A Firjan aponta que o estado tem R$ 10,6 bilhões de investimentos em andamento em outros setores, com destaque para parceria público-privada do Hospital Souza Aguiar, na área da saúde, e a construção da nova sede do Consulado dos Estados Unidos, ambos na capital. A federação também sinaliza o projeto do Hotel Colline de France, em Miguel Pereira, que prevê a implantação de um hotel de luxo acompanhado de residências.

