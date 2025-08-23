Deslocamento de carga especial previsto para este sábado é cancelado; retomada será na segunda-feira

O deslocamento da carga especial pela Via Dutra, que estava programado para este sábado (dia 23), foi cancelado pela concessionária RioSP. A decisão ocorreu porque a manutenção dos veículos tratores responsáveis pelo transporte não foi concluída dentro do prazo limite estabelecido para o início da operação, às 10h da manhã.

De acordo com a concessionária, o conjunto transportador permanece estacionado em uma área segura, no km 282 da rodovia, em Barra Mansa, sem causar impactos ao tráfego regular. A nova previsão é de que a operação seja retomada na próxima segunda-feira (dia 25), às 9h, com saída de Barra Mansa em direção ao km 239, onde haverá uma nova parada operacional.

Durante todo o trajeto, a movimentação da carga especial será acompanhada por equipes de Operações da RioSP, pelo Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e pela equipe técnica do transportador. O objetivo é assegurar a segurança viária e o bom andamento da operação.

A RioSP, uma empresa Motiva, reforça que datas e horários podem sofrer alterações conforme condições técnicas, operacionais e meteorológicas. A empresa também orienta os motoristas que trafegarem pela Dutra nos dias de deslocamento a redobrarem a atenção, respeitando os limites de velocidade, a sinalização implantada e o distanciamento seguro entre veículos.

Foto: Divulgação/PRF