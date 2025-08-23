Acidente com carreta provoca congestionamento de 5 km na BR-393, em Barra do Piraí

Um acidente envolvendo uma carreta interditou parcialmente a BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), no trecho de Dorândia, em Barra do Piraí, na tarde deste sábado (dia 23). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ocorrência foi registrada por volta das 16h40.

A carreta saiu da pista e colidiu contra um barranco na margem da rodovia, no sentido Barra do Piraí. Após o impacto, o veículo parou atravessado na via, em formato de “L”, bloqueando parte do tráfego.

O condutor sofreu apenas lesões leves e foi encaminhado para o Hospital São João Batista, em Volta Redonda.

O trânsito segue no sistema de “pare e siga”, fluindo pela margem da pista no sentido Volta Redonda. Até o início da noite, o congestionamento já alcançava cerca de 5 km, de acordo com a PRF.

Foto: Divulgação/PRF