Moradores relatam disparos no bairro Colônia Santo Antônio

Moradores do bairro Colônia Santo Antônio, em Barra Mansa, viveram momentos de medo na noite desta sexta-feira (dia 22), após ouvirem disparos de arma de fogo. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o som de tiros ecoando pelas ruas da localidade.

A Folha do Aço apurou que os disparos teriam sido feitos por criminosos em comemoração à morte de Oziel Guilherme da Silva, o “Coroa”, de 43 anos, morto em confronto com a Polícia Militar na noite anterior, no bairro Vila Independência.

Oziel, apontado como liderança do tráfico em comunidades da cidade, foi baleado durante troca de tiros que também resultou na morte do soldado Felipe dos Santos Amaral, de 32 anos, do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 28º BPM. O policial chegou a ser socorrido para a Santa Casa de Misericórdia, mas não resistiu.

Até o momento, as autoridades policiais ainda não se manifestaram oficialmente sobre os disparos registrados no bairro Colônia. Não há relatos de feridos.

Imagem: Reprodução