Alerj aprova homenagem ao ex-prefeito de Barra do Piraí, Maercio de Almeida

A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou, por unanimidade, o Projeto de Lei 5038/2025, de autoria do deputado estadual Jari Oliveira (PSB), que dá o nome do ex-prefeito de Barra do Piraí, Maercio de Almeida, ao trecho da RJ-141 entre os distritos de Dorândia e Vargem Alegre, de Barra do Piraí.

A proposta, segundo o deputado, é um reconhecimento público a um dos nomes mais respeitados da política barrense e do Sul Fluminense. Ao longo de sua trajetória, Maercio exerceu seis mandatos como vereador, foi vice-prefeito em duas ocasiões e prefeito por um mandato, sempre marcado pela seriedade, habilidade política e compromisso com o desenvolvimento da cidade e da região.

“Essa homenagem simboliza a gratidão e o reconhecimento a um homem que dedicou sua vida à política de forma íntegra e comprometida. Maercio deixou um legado que inspira todos nós que acreditamos no serviço público como instrumento de transformação. Tive a honra de conviver com ele e com sua família, a esposa Maria Luiza e os filhos Camila e Leandro, e posso afirmar que ele sempre foi uma referência para mim. É uma justa homenagem a quem tanto fez pelo nosso povo”, afirmou o deputado Jari Oliveira.

O parlamentar destacou ainda que a escolha do trecho da RJ-141 não foi por acaso: “É uma estrada que liga comunidades importantes de Barra do Piraí e que agora carregará para sempre o nome de um homem que dedicou sua vida ao município. É também uma forma de eternizar sua memória para as próximas gerações”, destacou Jari. Com a aprovação na Alerj, a proposta segue agora para sanção do governador.

“Deputado na Sua Cidade” em Porto Real

Nesta segunda-feira, dia 25, o deputado estadual Jari Oliveira realiza mais uma edição do projeto “Deputado na Sua Cidade”, desta vez em Porto Real, no bairro Freitas Soares, na Avenida B. O evento acontecerá das 8h ao meio-dia, com objetivo de dialogar diretamente com a população, ouvindo demandas, reivindicações e prestando contas do mandato.