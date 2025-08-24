Família de Flávio Bolsonaro é feita refém em assalto em Resende

A mãe e os avós do senador Flávio Bolsonaro foram feitos reféns durante um assalto na casa da família, em Resende, na manhã deste domingo (dia 24). O parlamentar relatou o crime em suas redes sociais, afirmando que os familiares passaram por mais de uma hora de “terror”, sob a mira de armas de fogo.

Segundo Flávio, os criminosos abordaram sua mãe quando ela chegava ao imóvel, afirmando que sabiam quem ela era e exigindo informações sobre “dinheiro que o Bolsonaro mandava para os avós”. Dentro da residência, os assaltantes reviraram os cômodos, mantiveram os idosos sob ameaça e usaram fita adesiva para tapar a boca das vítimas.

Como não encontraram valores em espécie, os suspeitos levaram alguns anéis e fugiram com o carro do avô do senador. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

A Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela 89ª DP (Resende). Peritos realizaram exame no local e agentes buscam imagens de câmeras de segurança da região, além de outras diligências, para identificar e prender os responsáveis pelo crime.

Foto: Saulo Cruz/Agência Senado