Carreta pega fogo na Serra das Araras e interdita pista de descida

Um incêndio em uma carreta que transportava manteiga interditou, na manhã deste domingo (dia 24), a pista de descida da Serra das Araras, na Rodovia Presidente Dutra. O caso ocorreu por volta das 6h20, na altura do km 225, já no final da serra.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a via precisou ser bloqueada para que o Corpo de Bombeiros pudesse atuar no combate às chamas e na contenção do incêndio. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

A ocorrência causou lentidão no trânsito da região até a conclusão dos trabalhos de rescaldo e liberação da pista.

Foto: Divulgação/PRF