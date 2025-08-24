Problemas técnicos adiam novamente deslocamento de carga especial na Via Dutra

Devido a problemas técnicos, o deslocamento da carga especial pela Via Dutra, que já havia sido adiado no fim de semana, só será retomado na próxima terça-feira (dia 26), às 9h. A informação foi confirmada pela Polícia Rodoviária Federal neste domingo (dia 24).

O transporte estava inicialmente previsto para ocorrer no sábado (dia 23), mas foi cancelado após a manutenção dos veículos tratores não ser concluída dentro do prazo. A concessionária havia informado que a nova previsão seria para segunda-feira (dia 25), mas a operação voltou a ser adiada.

O conjunto transportador permanece estacionado em uma área segura, no km 282 da rodovia, em Barra Mansa, sem impacto no tráfego regular. A movimentação seguirá em direção ao km 239, onde haverá nova parada operacional.

Durante o trajeto, a operação contará com o acompanhamento das equipes de Operações da RioSP, do Centro de Controle Operacional (CCO), da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da equipe técnica do transportador. O objetivo é garantir a segurança viária e a fluidez do trânsito.

A concessionária reforça que os horários ainda podem sofrer alterações, de acordo com as condições técnicas, operacionais e meteorológicas. Motoristas que trafegarem pela região nos dias de deslocamento devem redobrar a atenção, respeitando os limites de velocidade, a sinalização e mantendo distanciamento seguro entre veículos.

Foto: Divulgação