Corpo com sinais de espancamento é encontrado no Vila Rica/Tiradentes; moradores relatam pedidos de socorro

Um homem ainda não identificado foi encontrado morto na madrugada desta segunda-feira (dia 25), em Volta Redonda. O caso aconteceu por volta da 1h, nas proximidades do ginásio localizado na Rua 43, no bairro Vila Rica/Tiradentes.

Segundo informações, moradores acionaram o socorro após ouvirem gritos e pedidos de ajuda na região. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou ao local às 1h13 e constatou o óbito.

A vítima, de pele branca e com idade aparente entre 25 e 30 anos, vestia calça de moletom azul e blusa de frio preta. O corpo apresentava sinais de espancamento e foi encontrado em uma vala de escoamento de água, levantando a suspeita de homicídio.

O caso será investigado pela Polícia Civil.