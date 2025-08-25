Cursos gratuitos da construção civil já têm cerca de 150 mulheres inscritas em Volta Redonda

A Prefeitura de Volta Redonda já registrou cerca de 150 mulheres cadastradas para os cursos gratuitis da área de construção civil ofertados pelo projeto “Mulheres Mãos à Obra”, desenvolvido por meio da Secretaria de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH), em parceria com a Secretaria de Assistência Social (Smas) e a Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda). Com vagas para as capacitações em Pintura Predial, Elétrica Predial, Técnicas Básicas da Construção Civil, as inscrições continuam abertas até o dia 28 deste mês, basta comparecer à sede do Centro de Qualificação Profissional (CQP) – Avenida Pedro Lima Mendes, 495, bairro Aero Clube –, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

É necessário apresentar documento com foto (original e cópia); foto recente 3×4; comprovante de residência (conta de água ou luz no nome da candidata), confirmando ser moradora do município.

“São cursos que empoderam a mulher, que levam a mulher a ter independência, a ter autonomia econômica e a ser uma grande profissional nessa área. Então, mulheres de Volta Redonda, procurem o Centro de Qualificação Profissional e façam a sua matrícula”, convidou a secretária municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos, Glória Amorim.

De acordo com a SMDH, o curso básico de Solda com Eletrodos teve o número de vagas disponíveis já preenchido. As interessadas poderão incluir o nome em uma lista de espera para futuras oportunidades.

“Recebi informações das recém-formadas do primeiro semestre que quatro delas estão sendo contratadas para trabalhos dentro da Usina Presidente Vargas, onde passarão pela experiência como profissionais soldadoras, não como aprendiz ou meio-oficial. É um mercado aquecido que dá preferência às soldadoras. A gente fica feliz com o sucesso delas, porque estão tendo uma boa oportunidade no mercado. Sabem da seriedade e profissionalismo dos nossos cursos”, afirmou o professor Hélio dos Santos.

Aulas

As aulas teóricas e práticas começam no dia 2 de setembro e estão programadas até 16 de dezembro de 2025, acontecendo de segunda à sexta-feira, nos seguintes horários: manhã (8h às 11h30); tarde (13h às 17h30); e noite (18h às 21h30). A previsão é que a formatura das turmas deste segundo semestre aconteça em 18 de dezembro.

A prefeitura garante o transporte, lanche, a disponibilidade do material didático, cadernos, equipamento de proteção individual (EPI) para as candidatas inscritas. Ao final, todas que tiveram frequência e concluírem os cursos serão diplomadas pela Fevre e CQP.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones: do CQP, (24) 3511-3587 e (24) 3511-3588; e da SMDH, (24) 3511-3555, 8h às 17h.

Fotos de arquivo.

Secom/PMVR