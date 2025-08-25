Disque Denúncia procura acusado de tortura, cárcere privado e ameaça contra sua companheira em Barra do Piraí

O Disque Denúncia (2253-1177) divulgou, nesta segunda-feira (dia 25), um cartaz para auxiliar nas investigações e no inquérito instaurado pela 88ª DP (Barra do Piraí), a fim de obter informações que levem à localização e prisão de Thiago Alexandre de Menezes, de 45 anos. Ele é acusado de praticar os crimes de tortura, cárcere privado e ameaça, todos cometidos com extrema violência e crueldade contra sua companheira, em típico contexto de violência doméstica e familiar, nos termos da Lei Maria da Penha.

As investigações revelaram que o agressor submeteu a vítima a cenas de verdadeiro terror, mantendo-a em cárcere privado por horas, espancando-a covardemente e gravando vídeos das agressões, que foram enviados a familiares da vítima como forma de humilhação e intimidação.

O Delegado Rodolfo Atala, responsável pelo caso afirmou: “Estamos diante de um agressor frio e cruel, que torturou sua companheira e a expôs a um sofrimento inaceitável. A apreensão de munições e armas brancas em sua residência confirma o risco concreto que ele representa à vítima, à sua família e à sociedade. A Polícia Civil não medirá esforços até colocá-lo atrás das grades, onde deve responder por cada ato de violência praticado.”

Oriundo de Catanduvas, em São Paulo/SP, Thiago Menezes, já havia sido preso no dia 09 de agosto de 2021, pelo crime de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. Saindo em liberdade provisória um dia após sua prisão.

Diante da gravidade dos fatos e do risco iminente à vida da vítima e de seus familiares, a Autoridade Policial da 88ª DP, requereu junto à Justiça, um Mandado de Prisão, que foi deferido pelo Plantão Judiciário/Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro/RJ, Espécie de prisão: Preventiva, pelo crime de Privar alguém de sua liberdade, mediante seqüestro ou cárcere privado. Um mandado de busca e apreensão na residência do investigado, também foi deferido pela Justiça.

Na manhã de desta segunda (25), policiais civis da 88ª DP cumpriram o mandado de busca e apreensão no imóvel do indiciado, situado no Centro de Barra do Piraí, onde foram arrecadados armas brancas e munições de diferentes calibres, além de outros elementos relevantes para a investigação.

Assim, a 88ª DP, segue em diligências para prender o criminoso Thiago Menezes, e pede o apoio da população para denunciar a sua localização, pelos seguintes canais de atendimento: