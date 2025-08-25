Voltaço abre vendas de ingressos para partida contra o Athletic

O Volta Redonda FC inicia nesta segunda-feira (dia 24), a venda antecipada de ingressos para o confronto contra o Athletic, válido pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

A partida acontecerá no domingo (dia 31), às 18h30, no Estádio Raulino de Oliveira.

Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente a partir das 19h desta segunda, pelo site: https://ticketvrx.com.br/63-vrfc-x-athletic

Vendas nos locais físicos

Já a comercialização de ingressos em lojas físicas, iniciarão na terça-feira (26), às 10h.

Loterias Meia-Meia (Aterrado)

Drogarias Povão (Vila e Amaral Peixoto)

Barbearia VIP (Shopping Park Sul)

Vendas no Estádio

No dia do jogo os ingressos serão vendidos nas bilheterias do Raulino de Oliveira, das 15h30 até o intervalo da partida.

Setor Azul: Torcida do Volta Redonda

Setor Laranja: Torcida do Athletic

Valores

Arquibancada: R$ 50 (inteira) / R$ 25 (meia)

Cadeira: R$ 60 (inteira) / R$ 30 (meia)

Gratuidades

As gratuidades podem ser retiradas no dia do jogo, diretamente nas roletas dos respectivos setores — Azul: Volta Redonda e Laranja: Atlhetic — a partir das 16h30, enquanto houver carga disponível.

Foto: Anderson Mendes/VRFC