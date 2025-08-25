Homem é preso em flagrante por furto de cabos de cobre em Volta Redonda

Um homem foi preso em flagrante por furtar cabos de cobre em Volta Redonda. A prisão aconteceu na última sexta-feira (22), após denúncia recebida por policiais do Proeis (Programa Estadual de Integração na Segurança), que compõem o Sistema Integrado de Segurança Pública – serviço da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop).

Os agentes realizavam patrulhamento quando foram informados sobre a subtração de cabos na altura do bairro Ponte Alta. Ao chegarem ao local, encontraram o suspeito em posse de aproximadamente 30 metros de fios elétricos utilizados na rede de iluminação pública do município.

O material furtado pertence à Prefeitura de Volta Redonda e foi apreendido. Ao ser abordado, o homem admitiu a autoria do furto e foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil (93ª DP). O caso foi registrado na unidade policial e o homem permaneceu preso em flagrante por furto.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, disse que apesar de ser considerado crime de menor potencial ofensivo, o furto de cabos causa grandes prejuízos financeiros na infraestrutura da cidade e danos sociais ainda maiores.

“Apesar de parecer um crime de menor potencial ofensivo, o furto de cabos causa um prejuízo social muito grande, que vai além do financeiro, afeta a segurança, a saúde e o bem-estar da população. Ao furtar cabos, essa pessoa deixa bairros sem energia elétrica, inviabiliza o tratamento de saúde de pessoas enfermas; afeta semáforos, colocando em risco a segurança das vias; pode parar a produção de uma empresa; enfim, uma série de transtornos. Temos intensificado as fiscalizações e graças ao apoio da população temos conseguido dar uma pronta resposta. É como eu digo: ‘Não existe sucesso na segurança pública sem a participação da sociedade’. Parabéns aos nossos agentes”, destacou Coronel Henrique.

Fotos: Divulgação/Semop.