Tande Vieira lança Regin 2.0 e facilita abertura e renovação de empresas em Resende

Na última sexta-feira, dia 22, Resende deu mais um passo importante rumo à modernização da gestão pública e ao fortalecimento do ambiente de negócios. O prefeito Tande Vieira lançou oficialmente o REGIN 2.0, uma plataforma 100% digital que promete transformar a forma como empresas são abertas e renovadas no município.

Com o novo sistema, todo o processo passa a ser realizado de maneira totalmente online, sem a necessidade de deslocamentos ou apresentação de documentos físicos. O Regin 2.0 funciona como um verdadeiro “balcão único” virtual, centralizando informações, analisando dados de forma instantânea e automatizando etapas que antes eram manuais. O resultado é mais agilidade, eficiência e transparência para quem deseja empreender em Resende.

“Estamos avançando num processo de modernização da gestão, criando um ambiente cada vez mais amigável para novas empresas e para quem já investe aqui. Hoje demos mais um passo com o lançamento dessa plataforma que vai facilitar a vida de todos”, destacou o prefeito Tande Vieira.

A iniciativa é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Resende, o Governo do Estado do Rio de Janeiro e diversas instituições estratégicas. “Parabéns e muito obrigado ao governador Cláudio Castro, à equipe da Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços, ao Sebrae, à JUCERJA, ao CRC e a todos os envolvidos nesse grande processo. Vamos em frente!”, completou o prefeito.

O REGIN 2.0 se soma a um conjunto de ações voltadas para tornar Resende uma cidade cada vez mais preparada para receber investimentos, estimulando a geração de empregos, a inovação e o desenvolvimento econômico.