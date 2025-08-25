Mulher escapa de cárcere privado após horas de tortura em Barra do Piraí; polícia procura agressor

Uma jovem de 24 anos conseguiu escapar do cárcere privado imposto pelo companheiro em Barra do Piraí, no último domingo (dia 24), após sofrer longas horas de tortura e espancamentos. O agressor, de 32 anos, segue foragido.

De acordo com a Polícia Civil, o homem filmou as agressões e enviou os vídeos aos familiares da vítima como forma de intimidação e humilhação. Ferida, a jovem conseguiu fugir da residência e procurou a delegacia para denunciar os crimes. Ela recebeu atendimento médico na Santa Casa da cidade.

Na manhã desta segunda-feira (dia 25), agentes cumpriram mandados de prisão preventiva e busca e apreensão contra o acusado. Ao chegar à casa dele, foi necessário arrombar a porta. O suspeito não estava no local, mas os policiais encontraram munições de diferentes calibres e armas brancas, reforçando a avaliação de que ele representa risco iminente à vítima e à sociedade.

O delegado titular de Barra do Piraí, Rodolfo Atala, classificou o caso como “cenas de verdadeiro terror” e destacou a frieza do agressor. As investigações seguem em andamento e a polícia pede apoio da população. Denúncias podem ser feitas pelo telefone 197 ou pelo Disque 180.

Foto: Divulgação