Tainá de Paula faz agenda no interior do Rio e insere COP30 nas discussões

Durante o fim de semana, a secretária municipal de Meio Ambiente e Clima Tainá de Paula realizou visitas técnicas às cidades de Barra do Piraí e Paty do Alferes, além de encontros em Volta Redonda e Miguel Pereira. O objetivo da agenda foi reforçar a integração das políticas ambientais da capital com o interior do estado e promover a troca de experiências em projetos de sustentabilidade.

Em Barra do Piraí, a secretária se reuniu com Chris Taranto, secretário de meio ambiente de Barra do Piraí, além de representantes locais para debater o sucesso do projeto de reflorestamento, como o Horto Florestal. “A conservação das áreas verdes no interior é fundamental para a segurança hídrica de toda a Baía de Guanabara. O que se faz aqui impacta diretamente a vida na capital”, destacou a vereadora.

Em seguida, a comitiva de visitou Paty do Alferes, onde conheceu Centro Cultural Carlos Magno, mais conhecido como Fazenda Arcozelo, berço da cultura negra e memória.

Durante as visitas, Tainá de Paula incluiu a COP30 como ponto central das discussões. Ela ressaltou que a conferência, que ocorrerá em Belém, no Pará, é uma oportunidade para o Rio de Janeiro projetar suas boas práticas em nível global. “Nossas ações em Barra do Piraí e Paty do Alferes demonstram que o enfrentamento das mudanças climáticas começa com iniciativas locais. Precisamos levar a nossa experiência para o debate internacional, mostrando que o Rio de Janeiro está na linha de frente da agenda climática do Brasil”, afirmou.

Foto: Divulgação