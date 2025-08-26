Barra Mansa recebe “Descarte Solidário” com serviços, oficinas e atrações para toda a família

No próximo sábado (dia 30), Barra Mansa será palco de uma ação que une sustentabilidade, solidariedade e serviços gratuitos para a população. O Rotary Club, em parceria com a Prefeitura e diversas entidades, promove o Descarte Solidário, das 8h30 às 14h, na Praça da Matriz de São Sebastião, no Centro.

O evento terá como foco a conscientização ambiental, oferecendo à comunidade um ponto de coleta para o descarte correto de resíduos como eletroeletrônicos, pilhas, baterias, caixas longa vida, óleo de cozinha usado, plásticos, tampinhas, brinquedos, livros, revistas e até medicamentos vencidos. Também haverá a arrecadação de peças de bicicleta e lacres de latinhas de alumínio.

Todo o material recolhido será encaminhado para reciclagem ou reaproveitamento, e os recursos gerados serão revertidos para a Cooperativa de Catadores de Barra Mansa e para a APAE.

Além do caráter ambiental e social, a programação traz atividades para todas as idades. Estão previstas oficinas e exposições, como o Projeto Banco Ortopédico, aferição de pressão arterial e orientações de saúde, além da distribuição de mudas de árvores nativas.

Para as famílias, o clima será de confraternização, com pipoca, algodão doce, picolé, café especial (Café Faraó e Café Favorito) e a presença de um caminhão de coleta de eletroeletrônicos.

O Descarte Solidário é uma realização do Rotary Club de Barra Mansa Alvorada, Rotary Club de Barra Mansa Sul, em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e a Secretaria Municipal de Cultura