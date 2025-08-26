PMVR abre inscrições para concurso público com vagas auxiliar de educação infantil e motorista

Estão abertas, a partir desta terça-feira (26), as inscrições para o concurso público da Prefeitura de Volta Redonda – por meio da Secretaria Municipal de Administração – com vagas para os cargos de auxiliar de educação infantil e motorista. Interessados podem se inscrever pelo site voltaredonda.rj.gov.br/concursopublico. A seleção é organizada pela Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda).

São disponibilizadas seis vagas, distribuídas em 5 para o cargo de auxiliar de Educação Infantil (3 para ampla concorrência; 1 para pessoa com deficiência; e 1 para cota para pessoas negras) e uma para motorista, além da formação de cadastro de reserva.

O concurso contará com prova objetiva com 40 questões. Para os candidatos às vagas de auxiliar de educação infantil, a prova conterá questões de Português, Matemática e Legislação (ECA); e para a função de motoristas a prova terá questões de Português, Matemática e Legislação de Trânsito.

O vencimento para os cargos de auxiliar de Educação Infantil e de motorista é de R$ 1.518, acrescido de auxílio-alimentação (R$ 350,00), gratificação social concedida a todos os funcionários da administração municipal (R$200,00), gratificação de nível superior de 7,5% para quem possuir formação superior e demais gratificações previstas em lei.

“A última seleção foi validada somente para o cargo de nutricionista, por isso estamos realizando um novo concurso para motorista e para auxiliar de educação infantil. Quem se inscreveu para esses dois cargos na seleção anterior pode aproveitar a taxa paga, caso não tenha pedido devolução, para se inscrever neste novo certame”, explicou o presidente da Fevre, Caio Teixeira.

Inscrições

Os interessados podem se inscrever até o dia 9 de setembro pelo site voltaredonda.rj.gov.br/concursopublico. O candidato deverá preencher sua Ficha de Inscrição Eletrônica e, antes de enviá-la pela Internet, conferir se todos os seus dados (nome; data de nascimento, CPF etc.) estão corretos.

No caso de dificuldade de acesso à internet, os candidatos poderão realizar suas inscrições na Subprefeitura do Retiro, localizada na Avenida Antônio de Almeida, nº 46, nos dias úteis das 8h às 11h, e das 12h às 17h.

Todas as informações relacionadas ao concurso estão disponíveis no edital, que pode ser acessado no site voltaredonda.rj.gov.br/concursopublico.

Foto de Cris Oliveira – Secom/PMVR.