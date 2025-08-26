Jovem é preso por posse de drogas pela segunda vez em Resende

Um jovem de 20 anos foi flagrado pela Polícia Rodoviária Federal por posse de drogas na tarde desta terça-feira (dia 26), no km 310 da Rodovia Presidente Dutra, em frente à sede da delegacia da PRF em Resende. Durante fiscalização de motocicletas, a equipe abordou uma Yamaha preta e, ao revistar o condutor, encontrou em sua cintura uma sacola transparente contendo cerca de 45 gramas de maconha, além de um celular e outros objetos.

O jovem afirmou que a droga era para uso pessoal. Ele foi notificado e um Termo Circunstanciado de Ocorrência Policial foi lavrado. Após prestar compromisso de comparecimento à Justiça, o condutor foi liberado. Este é o segundo registro do jovem por posse de drogas.

Foto: Divulgação/PRF