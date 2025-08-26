Acidente na BR-393 deixa motorista com duas pernas quebradas em Vassouras

Um acidente foi registrado nesta terça-feira (dia 26) por volta das 09h40 no km 211 da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), em Vassouras. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o condutor de uma Kombi, que seguia sentido Barra do Piraí, perdeu o controle do veículo ao desviar de um buraco na pista. A Kombi invadiu a faixa contrária e colidiu frontalmente com um Fiat Fiesta que trafegava no sentido oposto.

O casal que estava no Fiesta saiu ileso, mas o motorista da Kombi sofreu fraturas em ambas as pernas e foi encaminhado ao Hospital Universitário de Vassouras.

Foto: Divulgação/PRF