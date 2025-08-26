Polícia Civil prende homem que estuprou a própria neta em Angra dos Reis

Policiais civis da 166ª DP (Angra dos Reis) e da 90ª DP (Barra Mansa) prenderam, no último domingo (dia 24), um homem por estuprar a própria neta. Ele foi capturado em Angra dos Reis, na Costa Verde, após troca de informações de inteligência entre as delegacias.

De acordo com as investigações, o crime ocorreu em 2018, quando o homem abusou sexualmente da neta, que na época, tinha menos de 14 anos. O investigado estava foragido e foi localizado em uma residência, no bairro Parque Belém, em Angra.

Na ação, deste domingo, os agentes cumpriram um mandado de prisão contra o autor pelo crime de estupro de vulnerável.