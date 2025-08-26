24ª edição da Flumisul é lançada em Barra Mansa com anúncio de novidades

A 24ª edição da Flumisul (Feira de Negócios do Sul Fluminense) foi lançada nesta terça-feira (26), na sede da Aciap-BM (Associação Comercial, Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços de Barra Mansa). O evento será realizado entre os dias 29 de outubro e 1º de novembro, no Parque da Cidade. Consolidado como o maior encontro de negócios do interior do Estado do Rio, a expectativa é que os 125 estandes de empresas e instituições de diferentes setores da economia movimentem cerca de R$ 26 milhões, gerando também a circulação de 75 mil pessoas no local ao longo dos quatro dias. A organização é da entidade, com o apoio da Prefeitura.

A presidente da Aciap-BM, Fernanda Moysés, apresentou as inovações desta edição, como a Arena Game, voltada para o público jovem e entusiasta de tecnologia, com torneios e desafios; últimas novidades em hardware, software e games; e espaço interativo. Haverá uma integração regional, com a participação de diversos municípios do Sul Fluminense que foram convidados a trocar experiências de sucesso e fortalecer suas potencialidades.

– Teremos ainda, espaço gastronômico e cultural: Sabores e Talentos da Nossa Terra – com chefs regionais, produtos artesanais, exposições artísticas e apresentações culturais. Com o apoio do governo estadual, a programação contará ainda com o programa ‘Palco Tô no Rio’, com atrações locais e nacionais para animar o público. Estamos preparando uma edição histórica, que não só movimentará a economia local, mas também aproximará ainda mais Barra Mansa das cidades vizinhas e das novas tendências do mercado – destacou Fernanda.

Durante o lançamento, o prefeito Luiz Furlani destacou a importância da Flumisul para o fortalecimento do desenvolvimento regional e anunciou uma parceria estratégica com a CSN para a criação e expansão do Parque Industrial do município, que deverá atrair novos investimentos e gerar empregos na cidade.

– Esta edição da Flumisul chega em um momento histórico, muito importante para Barra Mansa. Tivemos o anúncio da MRS, que irá investir R$ 20 milhões na construção de um terminal ferroviário no parque Industrial. Isso se deve à parceria que firmamos com a CSN para que o progresso que a empresa proporcionou às cidades vizinhas também chegue a Barra Mansa. Nossa política é de proximidade, focando nas nossas potencialidades e é isso que estamos fazendo. As transformações estão acontecendo, em mobilidade, urbanização, assistência, e também em empregabilidade e renda. Teremos em 3 – 4 anos uma nova realidade em Barra Mansa – destacou o prefeito.

Oportunidade para quem quer empreender



O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Cesar Carvalho, destacou que a Flumisul é muito mais do que um símbolo de desenvolvimento, é um reflexo vivo da cidade em movimento. “Este ano, temos a oportunidade não só de fortalecer, mas de transformar esse evento em algo ainda maior. A grande novidade é o foco mais forte no setor empresarial. Vamos oferecer uma estrutura diferenciada, com atendimento especializado para quem quer empreender. Se a pessoa visitar a feira e quiser abrir a própria empresa, já poderá sair de lá com o CNPJ nas mãos. Teremos o suporte completo da Prefeitura e da Sala do Empreendedor às micro e pequenas empresas – tudo para acolher quem quer começar ou expandir seus negócios”, destacou Cesar.

Além disso, o secretário também lembrou do atendimento empresarial com o lançamento de um convênio inédito junto ao estado, voltado ao MEI. “Será possível ter acesso a capital de giro de até R$ 21 mil, com taxa de apenas 3% ao ano. É uma oportunidade real para alavancar quem está começando. Nosso objetivo é claro: gerar negócios dentro da feira, dar respostas concretas para quem busca apoio e fortalecer o ecossistema empreendedor da cidade. E isso inclui também a formação e capacitação profissional. Por isso, quero aproveitar para convidar todos para o evento Conexão RH, que acontece no dia 10 de setembro no SENAC. Vai ser um momento riquíssimo de troca, aprendizado e discussão sobre um dos grandes desafios da nossa cidade: a formação de mão de obra qualificada. A gente acredita que é assim, com ações práticas e articulação entre os setores público e privado, que se constrói uma cidade mais forte e preparada para o futuro”, acrescentou Cesar.

O presidente da Companhia de Desenvolvimento de Barra Mansa, Bruno Paciello, destacou que “a Flumisul reafirma, mais uma vez, seu papel como vitrine para empreendedores, empresas e instituições, consolidando Barra Mansa como referência no desenvolvimento do Sul Fluminense”.

Também estiveram presentes no lançamento da Flumisul 2025, demais secretários municipais, diretores da Aciap-BM, o comandante do 28° Batalhão de Polícia Militar, coronel Sardemberg; o presidente da Câmara de Vereadores, Paulo Sandro e seus colegas de bancada, Cristina Magno, Eduardo Pimentel e Klévis; além de lideranças empresariais.

