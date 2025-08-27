11ª Parada LGBTQIA+ de Volta Redonda corre risco de não acontecer por falta de patrocínio

A 11ª edição da Parada do Orgulho LGBTQIA+ de Volta Redonda, prevista para o dia 14 de setembro, das 14h às 22h, no Beco do Arigó, na Vila Santa Cecília, enfrenta o risco de não ser realizada por falta de recursos financeiros. O evento, que celebra a diversidade, a inclusão e a resistência da comunidade LGBTQIA+, já tem atrações regionais confirmadas, mas depende de patrocinadores para ocorrer.

Segundo a organização, os esforços para captar recursos ao longo do ano não foram suficientes. Foram tentados editais públicos, campanhas de financiamento coletivo e parcerias com bares e estabelecimentos frequentados pelo público LGBTQIA+, mas as negociações não avançaram.

Historicamente, quando a Parada acontecia na Ilha São João, o evento contava com cerca de 20 apoiadores. Com o retorno às ruas, porém, a captação caiu drasticamente, não chegando nem a cinco parceiros. No último ano, a realização do evento só foi possível graças ao apoio do Centro Cultural da Fundação CSN e da Secretaria Municipal de Cultura, evidenciando a importância do engajamento institucional.

A organização alerta que, diante do crescimento do conservadorismo, a permanência da Parada nas ruas se torna cada vez mais desafiadora. “A 11ª edição reforça a importância da visibilidade, da luta por direitos e da criação de espaços seguros para a comunidade LGBTQIA+ celebrar suas identidades”, afirmam os organizadores.

Para informações e possíveis parcerias, a organização disponibiliza os contatos: (24) 3511-3560 e (24) 98837-9992.

Foto: Divulgação