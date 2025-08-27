Volta Redonda é foco de investigação da PF em operação contra tráfico internacional de drogas

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (dia 27) a Operação TETRA com o objetivo de reprimir a importação irregular de produtos químicos controlados destinados ao tráfico de drogas. Na ação, policiais federais cumprem três mandados de prisão preventiva e um mandado de busca e apreensão na residência do investigado, em São Bernardo do Campo, município localizado no Estado de São Paulo. A medida judicial foi expedida pela Justiça Federal em Volta Redonda/RJ.

As investigações tiveram início em agosto de 2022, quando a Receita Federal identificou e reteve cerca de 9 kg de tetracaína enviados da China ao Brasil, com destino ao município de Volta Redonda. A partir da apreensão, a PF foi acionada e passou a apurar o caso.

Durante as buscas, realizadas na residência do homem de 38 anos e natural de Amambai/MS, os policiais federais apreenderam documentos falsos, dois discos rígidos (HDs), dois aparelhos celulares e diversos documentos de natureza empresarial que serão subbmetidos à perícia técnica criminal.

O preso foi conduzido à Delegacia da PF em Volta Redonda (DPF/VRA) e, após a formalização da prisão em flagrante, será encaminhado ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça. Ele responderá pela prática dos crimes tráfico internacional de drogas, associação para o tráfico e uso de documento falso.

O nome da operação é uma alusão a tetracaína, substância anestésica que vem sendo utilizada como insumo no preparo de drogas ilícitas.