Condenado por estuprar enteado em São Paulo é encontrado e preso em Barra Mansa

Agentes da 90ª DP (Barra Mansa), coordenados pelo delegado titular Dr. Marcus Montez, prenderam nesta quarta-feira (dia 27) um homem de 61 anos condenado à 13 anos e seis meses de prisão por estupro de vulnerável. O mandado de prisão condenatória foi expedido em maio deste ano pela 1ª Vara Criminal de Suzano– TJSP, cidade onde a vítima foi violentada.

Após a conclusão do processo judicial, o homem teve a condenação confirmada e passou a ser considerado foragido. Ele foi localizado na Rua Ernanne Peçanha, no bairro Apostolo Paulo, em Barra Mansa.

Agora, o preso será recolhido ao sistema penitenciário, onde cumprirá sua condenação.

A Polícia Civil ressalta que permanece firme no combate a crimes sexuais e continuará atuando para garantir a proteção das vítimas e a punição dos agressores.

