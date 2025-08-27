Renato Teixeira é atração principal da Festa da União de Passa Três, em Rio Claro

O cantor Renato Teixeira, um dos maiores nomes do sertanejo raiz, será a grande atração da Festa da União, que acontece no distrito de Passa Três, em Rio Claro, entre os dias 5 e 7 de setembro. O evento, já tradicional no município, é realizado sempre no fim de semana em que se comemora a Independência do Brasil. Neste ano, o feriado cai em um domingo, dia em que Renato sobe ao palco.

A programação começa no dia 5 de setembro, às 9 horas, com o desfile cívico no distrito. À noite, às 22 horas, o grupo Violada Bruta anima o público. No sábado, dia 6, também às 22 horas, é a vez da banda Made In Modão. Já no domingo, 7 de setembro, a festa terá dois shows: Renato Teixeira, às 21 horas, e Max Oliveira, às 23 horas. Durante os três dias, a música também ficará por conta do DJ Nado Portugal. O evento contará ainda com parque de diversões e praça de alimentação.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Cultura, Turismo, Eventos, Esporte e Lazer, Brindisi Biondi, falou que a Festa da União já é tradicional, mas nesse ano, pela primeira vez, terá um grande show. “A vinda de Renato Teixeira representa muito, porque ele é um dos maiores nomes do sertanejo raiz. Nosso objetivo é celebrar com a população, atrair turistas, movimentar a economia e tornar Rio Claro cada vez mais conhecida”, afirmou.

Festival Sertanejo de Macundu

Antes da Festa da União, será a vez do distrito de Macundu receber o público. Entre os dias 29 e 31 de agosto, acontece o Festival Sertanejo, com diversas atrações regionais. A abertura, no dia 29, terá show de Pedro Paulo e Primo. No dia 30, sobem ao palco Isaac Ferraz e Henrique, além de Os Vaqueiros. Encerrando a programação, no domingo, dia 31, se apresenta a dupla Thalles e Wiliam.

Os shows começam sempre às 20 horas e o festival também contará com parque de diversões e praça de alimentação.

Brindisi reforçou o convite. “Convidamos a todos para prestigiar Macundu, distrito oriundo de São João Marcos, e conhecer a história de Rio Claro. Passa Três também é um lugar acolhedor, e nossa população recebe muito bem os visitantes. Além disso, ninguém pode perder o show de Renato Teixeira”, concluiu.