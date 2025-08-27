Polícia Civil prende homem que estuprou criança em Três Rios

Policiais civis da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC/SEPOL) prenderam, nesta quarta-feira (dia 27), um homem condenado por estupro de vulnerável na Bahia. O autor foi capturado em uma operação realizada na cidade de Três Rios.

Segundo investigações, o homem abusava frequentemente de uma criança de 13 anos, que era vizinha do autor na Bahia, entre os anos de 2007 e 2008. O condenado aproveitava-se da relação de proximidade com a família da jovem para cometer o crime.

Após o mandado de prisão ser expedido pela 2ª Vara dos Feitos Relativos aos Crimes contra a Criança e o Adolescente de Salvador, vinculada ao Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), policiais civis do Rio de Janeiro localizaram e prenderam o criminoso na cidade de Três Rios.

A ação reforça o compromisso da Polícia Civil em dar cumprimento às decisões da Justiça e retirar de circulação criminosos condenados por delitos graves.