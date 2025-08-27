Funcionários da Defesa Civil de Cordeiro são presos por sedar e abandonar cachorros na zona rural do município

Policiais civis da 154ª DP (Cordeiro) prenderam seis funcionários da Defesa Civil de Cordeiro envolvidos em maus-tratos de cachorros, na cidade. Na ação desta quarta-feira (dia 27), oito animais sedados foram resgatados no momento em que eram abandonados, na área rural do município. O grupo foi flagrado uniformizado com coletes e usando uma viatura oficial para cometer o crime.

De acordo com os agentes, a unidade já investigava a morte de animais encontrados na cidade. Após diligências, policiais civis chegaram ao grupo enquanto os autores colocavam os cachorros dentro da viatura, com o objetivo de os levarem para serem abandonados. Durante a abordagem, foram encontrados seringas e frascos de sedativos, bem como os oito animais que foram resgatados.

A investigação mostra que os criminosos pegavam os animais, os sedavam e abandonavam para morrer. Todos os animais resgatados foram encaminhados para atendimento veterinário. O grupo foi autuado em flagrante pelo crime de maus-tratos. As investigações continuam para apurar possíveis outros casos.