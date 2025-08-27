Zagueiro do Voltaço emprestado ao Botafogo, Gabriel Bahia é suspeito de envolvimento em manipulação de apostas na Série B

O zagueiro Gabriel Bahia, emprestado na última semana pelo Volta Redonda ao Botafogo, é alvo de suspeitas de manipulação de resultados em partidas da Série B do Campeonato Brasileiro. De acordo com informações divulgadas na terça-feira (dia 26), três cartões recebidos pelo atleta chamaram a atenção de casas de apostas e foram reportados ao Governo Federal e à CBF na última semana.

O caso mais recente ocorreu no dia 18 de agosto, quando Gabriel Bahia foi expulso após receber dois cartões amarelos na derrota do Volta Redonda para o CRB, pela 22ª rodada. Os relatórios da arbitragem apontaram ambas as infrações como “faltas táticas para impedir um ataque promissor”. Na ocasião, as casas de apostas registraram um volume atípico de apostas para que houvesse uma expulsão, sendo grande parte delas realizadas por pessoas da própria cidade de Volta Redonda.

Outro episódio sob investigação ocorreu no confronto entre Volta Redonda e Athletico-PR, em 19 de julho, pela 17ª rodada da Série B, quando o zagueiro recebeu cartão amarelo por uma “entrada temerária contra um adversário”.

Gabriel Bahia, de 26 anos, foi titular absoluto do Voltaço nesta temporada, disputando 17 jogos da Segundona e somando 42 aparições desde que chegou ao clube em 2023, vindo por empréstimo do Bandeirante-SP. Neste ano, ele assinou em definitivo com a equipe do Sul Fluminense e vinha em fase de destaque.

Mesmo com a suspeita em investigação, o defensor foi anunciado nessa terça-feira (dia 26) como novo reforço do Botafogo, em contrato válido por oito meses, até o fim do Campeonato Carioca de 2026. O acordo, segundo a imprensa esportiva, inclui obrigação de compra fixada em 1 milhão de dólares (cerca de R$ 5,4 milhões) por metas. O atleta já foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e pode estrear pelo Glorioso.

