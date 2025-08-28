Exclusivo: Suspeito de matar ex-presidente da OAB de Barra Mansa é preso pela 90ª DP em Volta Redonda

Policiais civis de Barra Mansa prenderam, nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (dia 28), o suspeito de assassinar o advogado Hércules Anton de Almeida, de 59 anos, ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – subseção Barra Mansa.

O homem, de 43 anos, foi localizado em uma casa na Rua 1039-A, no bairro Volta Grande III, em Volta Redonda, durante o cumprimento de mandado de prisão temporária, após um trabalho de investigação coordenado pelo delegado Marcus Montez, titular da 90ª DP (Barra Mansa). A ação contou com o apoio do GAT II da Polícia Militar, responsável pela estabilização do terreno.

Segundo as investigações, o crime, ocorrido em 21 de outubro do ano passado, teria sido encomendado. O acusado é apontado como matador de aluguel e residia no bairro de Fátima, na divisa entre Volta Redonda e Barra do Piraí.

No momento, o preso está sendo conduzido para a 90ª DP, onde será interrogado. Em seguida, deve ser encaminhado ao sistema prisional.

O crime

Hércules Anton foi executado no bairro Santa Rosa, área nobre de Barra Mansa, logo após deixar o neto em uma escola particular. Ele caminhava em direção ao carro quando foi atingido por seis disparos – dois no pescoço e quatro no tórax.

O atirador estava a pé, mas fugiu com apoio de um carro branco que dava cobertura. O advogado chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para a Santa Casa de Misericórdia, mas não resistiu aos ferimentos.

Carreira e legado

Hércules Anton, além de ex-presidente da OAB de Barra Mansa, chegou a disputar o cargo de secretário adjunto da seccional estadual da OAB. No período em que foi assassinado, ocupava o cargo de conselheiro da entidade no Rio de Janeiro.

Muito respeitado no meio jurídico e político, Hércules era casado, pai de dois filhos (ambos advogados) e avô de um neto.